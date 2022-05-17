В ВОЗ готовят вакцины от холеры.

В Мариуполе возможна вспышка холеры, есть проблемы с отсутствием воды и ее качеством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана.

По ее словам, сейчас оккупированные территории, а особенно Мариуполь, в опасности.

В частности, в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, однако из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода смешивается с утечками из канализации.

"Мы получаем информацию от неправительственных организаций, что в Мариуполе канализационные воды смешиваются с питьевой водой. Это чревато распространением многих болезней, особенно холеры. Мы готовимся к этому, готовим вакцины, сотрудничаем с неправительственными организациями, которые могут ездить туда и поддерживать людей", - отметила Ницана.

Как сообщал УНИАН, 13 мая врач-инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий заявил, что во время войны в Украине есть риск роста заболеваний на дифтерию и холеру. Он отметил, что уже зафиксированы случаи дифтерии в Тернопольской области.

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