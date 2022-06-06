За всю историю Приазовского национального природного парка не было ни одного случая фиксации факта гибели Желтой триглы.

В Азовском море из-за действий оккупантов начал погибать краснокнижный вид рыб. На побережье уже нашли мертвую Желтую триглу - редкую рыбку, которую еще называют Морским петухом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик.

5 июня в мире отмечался День охраны окружающей среды. Однако, как отметил Воловик, в Украине поводов для поздравлений не было, ведь из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля развязала Россия, гибнут не только люди, но и морские жители.

На побережье нашли мертвую краснокнижную рыбу - Желтую триглу. Эта рыба из вида Морских петухов - единственный вид рода в фауне Украины. Редкое существо погибло, как подчеркнул Воловик, именно из-за действий оккупантов, которые травят все живое. Как известно, рашисты устроили настоящую катастрофу в Мариуполе: полная антисанитария, мины в море и другие последствия "русского мира" уничтожают экосистему Азовского моря.

"За всю историю Приазовского национального природного парка не было ни одного случая фиксации позорного факта гибели Желтой триглы в Азовском море. Орки и здесь превзошли сами себя. Надеюсь, что очень скоро орки как инвазивный вид нашей экосистемы исчезнут с нашей территории. Слава Украине!!!!", - написал директор Приазовского национального природного парка.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Азовском море начался массовый мор рыбы и дельфинов.

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