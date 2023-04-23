Роман Власенко отметил плохую санитарно-гигиеническая ситуацию и проблемы с медуслугами.

Ситуация во временно оккупированном Северодонецке Луганской области ухудшается с каждым днем. В городе практически не работает канализация, а также наблюдаются серьезные проблемы с доступом к медицинским услугам.

"Гуманитарная ситуация остается сложной. Люди испытывают нехватку обычных коммунальных услуг, есть значительной дефицит воды, не хватает продовольствия. Стоимость продуктов питания очень высока… Практически не работает полностью канализация, ухудшается санитарно-гигиеническая ситуация, есть проблемы с доступом к медицинским услугам", – рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире национального телемарафона.

По его словам, местные жители пережили зиму без отопления, а также отсутствует мобильная связь и мобильный интернет. В то же время он указал, что во временно оккупированном городе все еще проживает около 80 тысяч человек.

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Ситуация в Луганской области - последние новости

В начале апреля Генштабе ВСУ сообщил, что в Старобельске, который находится под российской оккупацией, проводят обыски у людей, которых подозревают в поддержке Украины. При этом жителей вывозят в неизвестном направлении.

13 апреля бойцы ВСУ сообщили, чтот оккупаны запретили людям покидать некоторые населенные пункты и отбирают мобильные телефоны.

19 апреля главы Северодонецкой РВА Романа Власенко заявил, что оккупанты терроризируют жителей Луганской области, которые пытаются позвонить родным в Украине.

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