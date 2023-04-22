Также в полицию Луганщины поступили ряд сообщений об уничтожении и повреждении, в результате обстрелов оккупационными войсками РФ.

Правоохранители обнаружили двух человек, которые подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям РФ и сотрудничестве с российскими оккупационными войсками.

Как сообщило Министерство внутренних дел, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Среди прочего отмечается, что в полицию Луганщины поступило 8 сообщений об уничтожении и повреждении, в результате обстрелов оккупационными войсками РФ, частных домов в городах Рубежное, Попасная и поселках Золотаровка и Верхнекаменка и квартир в городах Попасная и Северодонецк.

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"Также зарегистрировано сообщение о том, что военные РФ лишили свободы жителя Счастьенского района, которого поместили в СИЗО. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Кроме того, полицейскими зарегистрировано два сообщения о незаконном завладении транспортными средствами. В городе Рубежное и cеле Сиротино неизвестные лица завладели легковыми автомобилями граждан", - говорится в сообщении.

Выявление российской коллаборантов в Украине

Как сообщил УНИАН, ранее Служба безопасности Украины установила личности еще 12 коллаборантов, вступивших в созданное агрессором "Главное управление МВД РФ Херсонской области". Находясь в рядах российского карательного органа коллаборанты выполняли задачи по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона.

Кроме этого, в Херсонской области правоохранители задержали коллаборантку, которая на "референдуме" вместе с захватчиками заставляла жителей голосовать в пользу Кремля. Людям, которые не желали поддерживать российский псевдореферендум, женщина угрожала репрессиями.

Такое СБУ сообщила о подозрение еще восьми коллаборантам за сотрудничество с оккупантами на захваченных Россией территориях. Одним из злоумышленников является так называемый "депутат госсовета Республики Крым" от прокремлевской партии "Единая Россия" Василий Рогатин.

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