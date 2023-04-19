Роман Власенко отметил, что захватчики блокируют некоторые населенные пункты.

Российские оккупанты терроризируют жителей Луганской области, которые пытаются позвонить родным в Украине. Захватчики блокируют въезд в некоторые населенные пункты.

"В Лисичанск и Попасную россияне пропускают только при наличии регистрации", - говорится в заявлении главы Северодонецкой РВА Романа Власенко в эфире "Эспрессо".

При этом он отметил, что россияне усилили террор против местных жителей. Захватчики разыскивают тех, кто пытаются связаться с родными на свободной от оккупантов территории Украины.

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"Захватчики в "ЛНР" обещали не проводить весенний призыв, но все же объявили о начале его проведения. Оккупантам не хватает войск, потери у них безумны, мужчин тоже не хватает, потому что все погибли и скрылись за пределы области", - подытожил чиновник.

Ситуация в Луганской области - последние новости

В начале апреля 2023 года в Генеральном штабе ВСУ сообщил, что во временно оккупированном россиянами Старобельске организовывают обыски в местах проживания людей, которых подозревают в поддержке Украины. При этом жителей вывозят в неизвестном направлении.

13 апреля украинские военные сообщили, чтот захватчики запретили людям покидать некоторые населенные пункты, обходят помещения и отбирают у жителей мобильные.

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