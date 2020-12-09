В Симферополе наличие воды в домах зависит от расположения.

В оккупированном Россией Крыму экологическая катастрофа с водой, в одни дома ее подают по графику, а в некоторых квартирах воды практически нет.

Об этом рассказала в эфире Апостроф TV жительница Крыма Ольга, которая выехала с полуострова после его оккупации россиянами. Ольга отметила, что в Симферополе наличие воды в домах зависит от расположения. В одних районах вода подается исправно. Но даже в этом есть нюанс.

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"То есть вода, то нет воды, потому что там, где жила я у родителей, это был третий этаж. Вода была практически всегда. До соседки на пятом этаже вода не доставала. У нее вода была только, когда был большой напор", - рассказала жительница Крыма.

По ее словам, в квартире их семьи также были проблемы - вода с утра текла коричневого цвета. Ее нужно было спускать полчаса, чтобы она стала более или менее чистой.

"Я общалась со своими приятельницами, подругами, которые живут в разных частях Симферополя. У кого-то вода строго по расписанию, у кого-то воду вообще не отключают. Тут вопрос, кому как повезло, кто где живет", - рассказала Ольга.

Почему в оккупированном Крыму не хватает воды

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Андрей Василюк