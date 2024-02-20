20 февраля польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения транспортных средств на границе.

Во вторник вечером польские митингующие начали пропускать автобусы, легковые авто и небольшое количество грузовиков через некоторые пункты пропуска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что после 17:00 было восстановлено движение легковых авто и автобусов через пункт пропуска "Хребене — Рава-Русская". Митингующие заявили, что готовы каждый час пропускать по 1 грузовику в обоих направлениях.

Кроме того, протестующие заявили о готовности пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин — Устилуг". Каждые 30 минут планируется пропускать по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час по 1 грузовику на въезд в Польшу и по 3 грузовика на въезд в Украину. Автобусы в обоих направлениях смогут передвигаться в штатном режиме.

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Сообщается также, что после 18.00 было разблокировано движение автобусов и легковых авто через "Долгобычув-Угринов". Забастовщики заявили, что готовы пропускать каждый час по 4 грузовика на въезд в Украину и по 1 грузовику — на выезд из Украины.

Ситуация на украинско-польской границе

Польские фермеры запланировали полную блокаду границы с Украиной. На прошлой неделе польское объединение независимых профсоюзов "Солидарность" анонсировало полную блокаду всех пунктов пропуска на польско-украинской границе. Датой проведения акции выбрали 20 февраля.

Сегодня стало известно, что ситуация на границе с Польшей обостряется. Так, польские забастовщики в частности усилили блокаду вблизи пункта "Медыка-Шегини". Митингующие перекрыли железную дорогу, и рассыпали зерно из грузового вагона.

В ответ на действия поляков украинские перевозчики начали акцию возле некоторых пунктов пропуска.

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