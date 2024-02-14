Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи, подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

Польские фермеры хотят полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе. Полную блокаду запланировали на 20 февраля. Об этом говорится в заявлении польского объединения независимых профсоюзов "Солидарность".

"20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все протестные действия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной и протестах на местах", – указали профсоюзы.

Отмечается, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи, подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

Польские фермеры напомнили, что 9 февраля 2024 года объявили 30-дневную всеобщую забастовку. Они считают, что проблемой рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и других отраслей в Польше является неконтролируемое поступление товаров из Украины, которые импортируются из-за открытия границы с ЕС.

Пограничная Блокада

По состоянию на вторник 13 февраля польские фермеры заблокировали шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, в частности "Корчева", "Ягодин", "Рава Русская", "Угринов", "Шегини".

До этого, 11 февраля, перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе, польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за инцидент с украинским зерном.

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