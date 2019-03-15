Хищение земли в курортной Затоке: прокуратура обвиняет суд в игнорировании ее обращений

Подозреваемые в резонансном деле о передаче частным лицам 3 га прибрежной зоны до сих пор не наказаны.

Прокуратура Одесской области заявляет, что суд игнорирует ее обращения о проведении заседаний по делу о хищениях земли в курортном поселке Затока.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в Суворовском районном суде Одессы слушается дело в отношении председателя Затоковского поселкового совета, бывшего председателя земельной комиссии и секретаря поссовета.

Прокуроры областной прокуратуры поддерживают публичное обвинение по указанному делу.

«В качестве обеспечения дела и упреждения возможного давления на участников процесса прокуратура перед очередным истечением сроков обращается в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения обвиняемым», - пояснили в пресс-службе.

Как отмечается, наряду с этим, Суворовский суд уже дважды переносил заседания из-за болезни одного из обвиняемых и пребывания судьи в совещательной комнате по другому делу.

Поэтому сроки действия мер пресечения двух фигурантов преступления, в том числе председателя Затоковской поселкового совета, истекли.

«Поскольку в деле до сих пор судом не решен вопрос о применении мер пресечения, прокуратура настаивает на назначении и проведении судебного заседания», - акцентируют в ведомстве.

Читайте такжеВ Затоке Одесской области горели две базы отдыха (видео)

Как пояснил УНИАН представитель прокуратуры, речь о деле, в рамках которого о подозрении было сообщено фигурантам, в том числе главе поссовета Василию Звягинцеву в 2016 году.

«Эти лица незаконно вывели из коммунальной собственности земельный участок рекреационного назначения площадью более 3 га, после чего передали его в частную собственность», - сказал сотрудник прокуратуры.

Он отметил, что прокуратура области неоднократно обращалась с соответствующими заявлениями в Суворовский суд о необходимости назначить заседание.

«Последний раз – в начале этой недели. Суд просто игнорирует…», - сказал сотрудник прокуратуры.

По его данным, в результате у Звягинцева истек срок меры пресечения - личное обязательство (а также отстранения от должности), а у бывшего секретаря поссовета - домашний арест.

У третьего фигуранта - бывшего главы земельной комиссии – мера пресечения пока действует.

Представитель прокуратуры не смог пояснить, почему так долго рассматривается это дело, лишь отметив, что представители ведомства неоднократно добивались более жесткой меры пресечения, но «апелляция все отменяла».

Как сообщал УНИАН, 16 января 2016 года Киевский райсуд Одессы взял под стражу с правом внесения залога 5 млн грн поселкового голову Затоки (Белгород-Днестровский район Одесской области), подозреваемого в передаче в частную собственность 3 га рекреационных земель. В деле также фигурировали главный архитектор города Белгород-Днестровский, глава постоянной комиссии по земельным вопросам. Дело открыли по ч.2 ст.364, ч.3 ст.382, ч.1 ст.366 (злоупотребление служебным положением и умышленное препятствование исполнению постановления суда) Уголовного кодекса Украины.

Давид Сакварелидзе, бывший в то время заместителем генпрокурора и прокурором Одесской области, заявил, что в сентябре-декабре 2014 года злоумышленники незаконно вывели из коммунальной собственности земучасток рекреационного назначения площадью более 3 га. В частности, землю, которая находится в одном из самых перспективных районов у побережья Черного моря, разделили между 66 лицами.