Военнообязанных мужчин могут оштрафовать по многим причинам - узнайте, как проверить наличие штрафа.

В Украине продолжается мобилизация пригодных по состоянию здоровья людей, а все военнообязанные (то есть мужчины возрастом 18-60 лет и женщины-медики) должны выполнять правила военного учета. В случае их нарушения гражданин может получить штраф или даже потерять имущество.

Мы подробно разобрались, какие штрафы за неявку в ТЦК и другие нарушения могут быть начислены в 2025 году, и как проверить их наличие самостоятельно.

За что могут начислить штрафы от ТЦК в 2025 году

Обязанности граждан, за невыполнение которых им грозит штраф, указаны в постановлении Кабмина №1487. Военнообязанные мужчины и женщины обязаны находиться на воинском учете, уведомлять ТЦК о переезде, трудоустройстве и смене семейного статуса, прибывать центр комплектования по вызову.

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Таким образом, штрафы могут начислить за:

не обновление данных (если их нельзя получить из государственных реестров);

не постановку на воинский учет (в том числе и женщин-медиков и юношей возрастом 17 лет);

порчу или потерю военно-учетных документов;

отказ от прохождения ВВК;

не уведомление ТЦК о переезде, трудоустройстве и других сменах личных данных;

неявку по повестке (при этом заказное письмо с повесткой считается врученным, даже если призывник его не получал лично).

Штрафы за неявку по повестке начисляют даже в том случае, если получившее их лицо имеет отсрочку от мобилизации или инвалидность. Размер штрафов за неявку в ТЦК зависит от статуса лица, которому они начисляются:

от 17 000 до 25 500 гривень - для граждан;

от 34 000 до 59 000 гривень - для должностных и юридических лиц.

Если не оплатить сумму сразу, то штраф попадает в исполнительную службу и удваивается.

Важно помнить: уплата штрафа не освобождает гражданина от выполнения своих обязанностей. А если игнорировать и не выплачивать штрафы, то уклонисту могут заблокировать банковские счета для принудительного изъятия денег. При сумме штрафа 160 000 гривень и больше нарушителям грозит конфискация жилья.

А если проигнорировать боевую повестку, которая выдается после прохождения ВВК, то административная ответственность меняется на уголовную. Такого уклониста могут посадить на срок до 5 лет.

Как проверить себя на штрафы

ТЦК может выписывать штраф заочно, не уведомляя самого призывника. При этом в интересах гражданина оплатить нарушение как можно быстрее, пока сумма не удвоилась.

Есть несколько способов проверить штрафы на свое имя:

Opendatabot . Можно узнать, открыто ли на вас исполнительно дело, если ввести ФИО и дату рождения в соответствующем поле. Функция платная и стоит 99 гривень.

. Можно узнать, открыто ли на вас исполнительно дело, если ввести ФИО и дату рождения в соответствующем поле. Функция платная и стоит 99 гривень. Дія . Увидеть неуплаченные штрафы можно в разделе "Услуги" - "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета".

. Увидеть неуплаченные штрафы можно в разделе "Услуги" - "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета". Единый реестр должников. Здесь также нужно вводить личные данные, однако функция бесплатная.

Уплатить штраф можно через онлайн-приложения банка по реквизитам, указанным постановлении, или в кассе банковского отделения.

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