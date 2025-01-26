В Украине продолжается мобилизация пригодных по состоянию здоровья людей, а все военнообязанные (то есть мужчины возрастом 18-60 лет и женщины-медики) должны выполнять правила военного учета. В случае их нарушения гражданин может получить штраф или даже потерять имущество.
Мы подробно разобрались, какие штрафы за неявку в ТЦК и другие нарушения могут быть начислены в 2025 году, и как проверить их наличие самостоятельно.
За что могут начислить штрафы от ТЦК в 2025 году
Обязанности граждан, за невыполнение которых им грозит штраф, указаны в постановлении Кабмина №1487. Военнообязанные мужчины и женщины обязаны находиться на воинском учете, уведомлять ТЦК о переезде, трудоустройстве и смене семейного статуса, прибывать центр комплектования по вызову.
Таким образом, штрафы могут начислить за:
- не обновление данных (если их нельзя получить из государственных реестров);
- не постановку на воинский учет (в том числе и женщин-медиков и юношей возрастом 17 лет);
- порчу или потерю военно-учетных документов;
- отказ от прохождения ВВК;
- не уведомление ТЦК о переезде, трудоустройстве и других сменах личных данных;
- неявку по повестке (при этом заказное письмо с повесткой считается врученным, даже если призывник его не получал лично).
Штрафы за неявку по повестке начисляют даже в том случае, если получившее их лицо имеет отсрочку от мобилизации или инвалидность. Размер штрафов за неявку в ТЦК зависит от статуса лица, которому они начисляются:
- от 17 000 до 25 500 гривень - для граждан;
- от 34 000 до 59 000 гривень - для должностных и юридических лиц.
Если не оплатить сумму сразу, то штраф попадает в исполнительную службу и удваивается.
Важно помнить: уплата штрафа не освобождает гражданина от выполнения своих обязанностей. А если игнорировать и не выплачивать штрафы, то уклонисту могут заблокировать банковские счета для принудительного изъятия денег. При сумме штрафа 160 000 гривень и больше нарушителям грозит конфискация жилья.
А если проигнорировать боевую повестку, которая выдается после прохождения ВВК, то административная ответственность меняется на уголовную. Такого уклониста могут посадить на срок до 5 лет.
Как проверить себя на штрафы
ТЦК может выписывать штраф заочно, не уведомляя самого призывника. При этом в интересах гражданина оплатить нарушение как можно быстрее, пока сумма не удвоилась.
Есть несколько способов проверить штрафы на свое имя:
- Opendatabot. Можно узнать, открыто ли на вас исполнительно дело, если ввести ФИО и дату рождения в соответствующем поле. Функция платная и стоит 99 гривень.
- Дія. Увидеть неуплаченные штрафы можно в разделе "Услуги" - "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета".
- Единый реестр должников. Здесь также нужно вводить личные данные, однако функция бесплатная.
Уплатить штраф можно через онлайн-приложения банка по реквизитам, указанным постановлении, или в кассе банковского отделения.