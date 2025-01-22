Мобилизация 2025 в Украине продлена в очередной раз.

В Украине в очередной раз продлили военное положение - до 9 мая 2025 года. Это значит, что в феврале, как и ранее, будут призывать на военную службу всех военнообязанных украинцев. Кто пойдет служить и как будет проходить мобилизация 50+ - рассказываем в материале.

Со скольки лет мобилизация в Украине

Согласно украинскому законодательству призыву на военную службу подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 и до 60 лет. При этом, если статуса "Военнообязанный" нет (например, не заканчивал военный вуз, не служил в армии), тогда мобилизовать могут лишь с 25 лет - до этого возраста гражданин считается призывником и должен стоять на учете в ТЦК и СП (территориальном центре комплектации и социальной поддержки).

Напомним, что в прошлом году был снижен призывной возраст в Украине: ранее призывали с 27 лет, ныне - с 25.

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Как проходит мобилизация в Украине сегодня

Военнообязанными считаются граждане Украины, у которых нет отсрочки от мобилизации, они не забронированы государством или предприятием для работы иного рода и являются годными для военной службы согласно заключению медкомиссии (ВВК - военно-врачебной комиссии).

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" общая мобилизация предполагает призыв:

всех военнообязанных (кроме категорий, названных выше) в возрасте от 18 до 60 лет - при условии, что они с опытом военной службы, а также тех, кого ранее сняли с военного учета, но они являются годными для службы в период военного положения;

военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет - без опыта службы, а также те, кто ранее были признаны ограниченно годными (имели такой статус) в период военного положения.

Те, кто был ранее снят с учета, и ограниченно годные обязаны пройти повторную ВВК до 4 февраля (включительно).

В то же время, информацию о том, что сейчас возможна только мобилизация до 50 лет, а уже в возрасте 50+ призывать не могут, опровергли. Как и раньше, проходит мобилизация после 50 лет - Украина продолжает призыв таких военнообязанных, но для службы в частях обеспечения. Ранее УНИАН уже писал, куда отправляют служить старше 50 лет. В таком же формате происходит и мобилизация после 55 лет - Украина призывает военнообязанных на общих условиях до достижения ими предельного возраста для службы (то есть, 60 лет).

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