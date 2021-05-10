По словам премьера, общегосударственного локдауна в стране не будет.

Адаптивный карантин в Украине, вероятно, будет продлен до августа. Сейчас он установлен до 30 июня.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил премьер-министр.

Он отметил, что адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне". Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

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"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - уточнил премьер.

Кабмин, по словам Шмыгаля, не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это было происходило в прошлую волну заболеваемости.

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Автор: Юрий Годован