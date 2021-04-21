Кабмин продлит действие карантина в Украине до 30 июня / фото УНИАН

Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 июня 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина. Этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии", - сказал он.

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Автор: Леся Лещенко