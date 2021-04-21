В Украине в этом году могут продлить учебный год в школах - ученикам придется летом отрабатывать пропущенное из-за весеннего карантина.
Об этом сообщили в Минобразования, говорится в "Сніданку з 1+1"
В ведомстве говорят, что согласно законодательству - школьный учебный год должен длиться 175 дней. И заканчиваться не позднее июля. Традиция заканчивать учебный год в мае допустима только при условии, что учебное заведение использовало все учебные дни.
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Сейчас в большинстве школ обучение идет по плану, но в дистанционном режиме. Впрочем, есть школы, в которых были чрезвычайные ситуации, к примеру - удлиненные каникулы - когда дети не учились. И именно в таких заведениях обучение будет продлено до июня. Но эти решения будут принимать непосредственно руководители учебных заведений.
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