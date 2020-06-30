Вслед за Киевом: во Львове прошли акции протеста с требованием уволить Шкарлета из МОН (фоторепортаж)

Десяток активистов и студентов вышли на улицы города с тематическими плакатами и лозунгами «Шкарлета вон».

Львов присоединился к столичным протестам с требованием уволить с должности и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

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Десяток активистов и студентов вышли на улицы города с тематическими плакатами и лозунгами «Шкарлета вон». Как и киевские протестующие, участники собрания обвинили будущего министра образования в плагиате, халатном отношении к образованию и др.

Как сообщал УНИАН, возле Кабинета министров более 70 представителей студенческих организаций требовали уволить Сергея Шкарлета с должности и.о. министра образования и науки Украины. Позднее акция протеста переместилась и на территорию Офиса президента.

17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении ректора Черниговского технологического университета Шкарлета на должность министра образования и науки (№ 3675).

18 июня народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что президент Владимир Зеленский попросил фракцию "Слуга народа" поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

19 июня Качура сообщил, что в его фракции нет голосов за назначение Шкарлета. По словам народного депутата Ирины Верещук (фракция "Слуга народа"), у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о якобы наличии плагиата в диссертации Шкарлета и его "политической ангажированности" из-за информации СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

25 июня Кабмин назначил Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

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