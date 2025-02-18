"Антикоррупционеры" Шабунин и Николов только за год получили 1,5 млн долларов, но просят украинцев помочь им финансово. Также Шабунин продолжает получать зарплату военного, так и не приступив к службе. Такое использование миллионов долларов помощи США и бюджетных средств под предлогом борьбы с коррупцией такими организациями как ЦПК (Шабунин), НАБУ и ВАКС можно назвать коррупцией 2.0, когда осваиваются миллионы с нулевым эффектом, – пишет эксперт Олег Постернак.

"Антикоррупционеры" Шабунин и Николов, только за год освоившие 1,5 млн долларов, просят украинцев поддержать их финансово. Скандал с прекращением финансирования украинских антикоррупционеров американскими налогоплательщиками разоблачил такое понятие, как коррупция 2.0: когда во имя борьбы с коррупцией осваиваются миллионы долларов в обмен на нифига. И эти люди после всего этого приходят в публичное пространство и просят украинцев на них задонатить", – написал Постернак.

Он отметил, что USAID только за 12 месяцев заплатил Центру противодействия коррупции Шабунина до 1,5 млн долларов.

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"За эти деньги можно было бы приобрести до 5000 fpv для фронта. Шабунин с Николовым потратили их на себя. Более 100 тыс. долларов зарплаты в месяц. Такой мощной борьбы с коррупцией еще их внукам хватит", – отметил он.

В то же время эксперт напомнил, что Шабунин получает несколько сотен тысяч гривен в год от государства зарплаты как военный, но до сих пор не доехал до нового места службы.

"Шабунина уже долгое время ждут в механизированном полевом хлебозаводе продовольственного состава 218 Объединенного центра обеспечения Сил логистики ВСУ, куда он назначен командиром отделения. Он давно должен туда прибыть, но так и не прибыл. Все это время подразделение – без командира. Потому что командир – на "боевой задаче" – в Макдональдсе в Киеве уничтожает порцию маленького картофеля фри и гамбургер. Фото "героя", который никак не доедет до своей воинской части, появилось в сети", – сообщил он.

Анализируя реальные достижения "антикоррупционеров", эксперт отметил, что кроме ЦПК Шабунина, ни НАБУ, ни ВАКС, действующих в этой сфере, также нечем похвастаться.

"Национальное антикоррупционное Бюро, которое мониторится Центром противодействия коррупции, проело средств больше, чем поймало коррупционеров. Ведомство только за последние 2 года освоило почти 20 млн долларов грантовых средств. Что-то мы не слышали о делах топ-чиновников, которые бы НАБУ привели к реальному приговору, за последние годы", – подчеркнул он.

Постернак напомнил о реальных "достижениях" Бюро – "сливе" информации о непрофессионализме НАБУ от его эксдетектива Денисюка и бегстве в Румынию другого эксдетектива Аршавина. Зато о посадках топ коррупционеров ничего не слышно, отметил он.

Еще один реципиент американской помощи, по словам Постернака, – Высший антикоррупционный суд (ВАКС), которому посвящена отдельная строка в отчете ЦПК.

"ВАКС также освоил миллионы USAID под "воздушные" программы. В итоге получили скандал с пустившимися во все тяжкие судьями ВАКС, потерявшими любые ориентиры: здесь и отсуживание у государства средств, и приобретение элитного жилья с автомобилями, и вымогание льготного кредитования жилья для "бедных" судей на фоне миллионов помощи США. Все это – под пристальным контролем Центра противодействия коррупции за деньги USAID", – резюмировал Постернак.