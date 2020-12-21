Бывший политзаключенный рассказал, почему не хочет общаться с президентом.

Бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов прокомментировал освобождение из российского плена, назвав его подарком Владимиру Зеленскому от его российского коллеги Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью журналистке Янине Соколовой.

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"Я сказал спасибо Зеленскому первому, когда сошел "с небес на землю" и пожал ему руку. Действительно, я ему благодарен за это, он сделал это, "последнюю милю". До этого делали пять лет - и Порошенко, и активисты, рядовые граждане, европейские политики. Зеленский прошел "последнюю милю". И все понимают, что это делал Путин ему - дал этот подарок, чтобы его заманить. Это такая приманка, чтобы он пошел на большие переговоры, чего-то отдал. Это было понятно. Но я не буду молчать, я буду говорить, как оно, никто мне рот не закроет", - сказал Сенцов.

Он добавил, что имел две встречи с Зеленским, одна из которых - сразу после освобождения, возле самолета. Он также утверждает, что не хочет встречаться с президентом, потому что "не сможет ничего ему донести".

Когда освободили Сенцова

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Сенцова вместе с Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.

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Автор: УНИАН