Маляр считает, что президент и главком не должны записывать совместные селфи-видео, чтобы опровергать конфликт.

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заверила, что между президентом Владимиром Зеленский и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным нет никакого конфликта.

Вбросы про "конфликт" Зеленский-Залужный активно раскручивают россияне и их подхватывает часть украинской оппозиции, сказала она в интервью LIGA.net.

Маляр отметила, что у всех могут быть разные взгляды и рабочие дискуссии.

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"Не следует из этого делать сенсации. Это обычные вещи. И военные между собой еще как дискутируют, я мягко скажу это, по поводу того, что нужно делать дальше. Цензурно, скажем. Это нормальные рабочие процессы, это, наконец, не детский сад, где все должны хороводом танцевать за воспитательницей. Это обычный рабочий процесс. Другое дело, что из этого пытаются сделать, ну вообще о каком-то конфликте сказать, раздуть какую-то страшную конспирологию. И постоянно этих людей между собой стравливают публично", - пояснила она.

По ее убеждению, такие разговоры сеют сомнения в народе, а Зеленский уже утверждал, что никакого конфликта с Залужным нет. Маляр считает, что президент и главком не должны записывать совместные селфи-видео, чтобы опровергать конфликт.

"Это откроет ящик Пандоры и даст врагу еще больше поводов для спекуляций. Они уже столько крутят эту историю с конфликтом, что эти опровержения уже, по-видимому, бессмысленны. Потому что все понимают, что это просто раздувание происходит", - добавила она.

Слухи о конфликте Зеленского и Залужного

В офисе президента опровергли разногласия между Залужным и Зеленским. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "президент сделал чрезвычайно важное уточнение" относительно тезива Залужного о "тупике в войне".

Россия пытается повлиять на мнение украинцев через свои агентурные каналы и создать обманчивую картину о том, что среди высшего военно-политического руководства Украины существует конфликт. Для этого Кремль развернул информационную кампанию, в которой использует своих "полезных идиотов". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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