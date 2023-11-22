Кремль задействовал агентурные каналы, чтобы сымитировать конфликт в высшем военно-политическом руководстве Украины.

Россия пытается повлиять на мнение украинцев через свои агентурные каналы и создать обманчивую картину о том, что среди высшего военно-политического руководства Украины существует конфликт.

Для этого Кремль развернул информационную кампанию, в которой использует своих "полезных идиотов". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в колонке для Украинской правды.

"Через агентурные каналы и различных "полезных идиотов" Путина проводится информационная кампания по искусственному созданию и демонстрации якобы имеющегося конфликта в высшем военно-политическом руководстве страны", - заявил он.

Конечная цель Кремля - увеличить депрессию в обществе и заставить его отчаяться в военном и политическом руководстве Украины, а также в будущей победе.

Соответствующей дестабилизацией общества Москва считает, что сможет вызвать в Киеве "социальный взрыв". После столицы протесты подхватят другие регионы, а там - замена центральной власти - невозможность принимать нужные решения и держать ситуацию под контролем. Именно в этом заключается "план" Путина.

"При таком плане гражданское противостояние - наиболее желанный сценарий для Кремля, но и выборы также сгодятся", - акцентировал Данилов.

Кремль стремится устроить новую Украинскую революцию

В своей аналитической колонке для УП Данилов также упоминал о стремлениях Кремля повторить в Украине период революции 1917-1921 годов. Историческое время, когда наше общество "грызлось" друг с другом, в каждом селе был свой "атаман", а по итогу - наше государство потеряло шанс стать независимым аж до 1991 года.

По мнению секретаря СНБО, состояние полной неуправляемости общества - это то, чего хочет достичь Путин. Россия уже начала принимать меры, чтобы рассорить украинцев. "Часть из этих мероприятий уже в работе, часть ждет своей очереди", - высказал мнение Данилов.

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