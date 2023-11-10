Подоляк подчеркнул, что Зеленский почти ежедневно контактирует с Залужным, и в последние месяцы изменений в их общении он не заметил.

В Офисе президента опровергли факт возникновения разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Слухи о "расколе" появились после статьи главкома для The Economist, где он заявил о том, что война РФ против Украины становится позиционной.

Как пишет Bloomberg, "масла в огонь" тогда подлило противоположное заявление Зеленского о том, что тупиковой ситуации нет. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "президент сделал чрезвычайно важное уточнение".

"Я не вижу никаких разногласий или конфликтов на уровне высшего военно-политического руководства", – уточнил он.

Подоляк подчеркнул, что Зеленский почти ежедневно контактирует с Залужным. По его словам, за последние месяцы никаких изменений в их общении не было. Президент и командующий армией продолжают обсуждать корректировки военной стратегии страны.

В то же время еще один человек из окружения Зеленского на условиях анонимности охарактеризовал отношения между президентом и высшим командованием как мир, далекий от "громких заголовков", которые появляются в СМИ.

"Раскол" между Зеленским и Залужным

В начале ноября издание The Washington Post писало, что после месяцев тяжелого контрнаступления напряженность в отношениях между высшим командованием в Украине неожиданно "вылилось" в публичное пространство. Журналисты напомнили слова Зеленского о том, что "тупика" на поле боя нет, которые прозвучали вслед за публикацией статьи Залужного о ситуации на передовой.

Тогда же один из помощников президента заявил, что комментарии Залужного для СМИ "облегчают работу" России.

"После 20 месяцев войны в ранее непоколебимом национальном единстве Украины начинают появляться общественные трещины", – отметили авторы материала.

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