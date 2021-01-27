Владимир Пищида

Вне зависимости от таланта и профессиональных навыков, ты должна, потому что женщина, ты должен, потому что мужчина. А «я хочу, я могу и умею», - оставь при себе.

Проблема сексизма в Украине не кажется существенной, пока не копнешь. Другие проблемы ведь тоже есть - экономика, уровень дохода населения и прочие «радости» молодого государства. Казалось бы, есть же чем заниматься, что попросту время тратить на подобные глупости? Ведь ни для кого не секрет, что испокон веков что-то должен делать мужчина, а что-то женщина, поскольку природой мы наделены определенными навыками: мужчина – добытчик, женщина – хранительница очага.

Стереотипность гендерных ролей настолько укрепилась в украинском социуме, что на большинство проявлений сексизма никто просто не обращает внимания

А если не так? Что, если те же вещи могут делать и мужчины, и женщины? То есть, мужчины заниматься женскими делами, а женщины – мужскими? Или еще более странное предположение – и то и другое, «несвойственное», они могут делать… вместе?

«В Украине сексизма нет, в нашей стране торжествует равенство полов и абсолютная свобода действий», - заверит подавляющая часть и мужчин, и женщин, услышав такие вопросы. Но…

Стереотипность гендерных ролей настолько укрепилась в украинском социуме, что на большинство проявлений сексизма никто просто не обращает внимания. Он накрепко засел в «нормальной» модели поведения, которой, согласно общественному мнению, должны соответствовать все.

Словесное посягательство на честь и достоинство «по половому признаку» остается безнаказанным

«Экспертные» рекомендации по смене карьерных амбиций на стряпанье борщей и конвейерному воспроизводству детей, публичные заявления политиков о влиянии периодических биологических процессов на невозможность принятия правильных решений в связи с излишней эмоциональностью, а также нескрываемая сексуальная объективизация в рекламе и медиа. Все это, в конечном итоге, приводит, как минимум, к несерьезному отношению к специалистам женского пола и недопуску их к более высоким положениям в обществе и профессии. В худшем же случае – домашнему насилию, ибо стереотипность мышления ставит в приоритет наличие кулинарных и прочих «обязательных женских» навыков и их обязательной ежедневной реализации. В противном же случае, обделенные интеллектом отдельные особи считают своим долгом применить за «несоблюдение женского призвания» санкции в виде рукоприкладства.

И если за подобные действия в украинском законодательстве предусмотрены административная и уголовная ответственности, словесное посягательство на честь и достоинство «по половому признаку» остается безнаказанным. Оскорбить и унизить? Да, пожалуйста.

На сегодняшний день своего принятия ждут два законопроекта: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета проявлений сексизма в обществе» и «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за проявления сексизма в обществе».

Проблема заключается не только в отсутствии наказания, но и в других немаловажных факторах

Суть этих законопроектов сводится к законодательному закреплению понятия «сексизм», недопустимости его проявления и введении соответствующих санкций. При этом, изменения коснутся и рекламодателей, которые в настоящее время с большим рвением используют двусмысленные слоганы.

Инициаторы законопроектов предлагают наказывать виновных штрафами до 680 грн, общественными работами до шестидесяти часов и даже административным арестом на срок до пятнадцати суток.

В случае принятия данных законопроектов, уровень сексизма, вероятно, снизится, но его полное искоренение с их помощью вряд ли возможно. Ведь проблема заключается не только в отсутствии наказания, но и в других немаловажных факторах.

Женщины повсеместно сталкиваются с таким негативным понятием, как «стеклянный потолок», которое выражается в предпочтении назначения на управленческие должности мужчин

Так, первое, что можно услышать о сексизме – заработная плата мужчин, в среднем, на 30% выше, чем у женщин, и данные законопроекты не смогут выступить неким регулятором уровня дохода представителей разных полов.

Социологи говорят о двух основных причинах такого финансового разрыва. Во-первых, при поиске работы женщины между высоким уровнем заработной платы и гибким графиком выбирают второе, поскольку, как правило, бытовые вопросы и уход за детьми ложится на их плечи. Во-вторых, женщины повсеместно сталкиваются с таким негативным понятием, как «стеклянный потолок», которое выражается в предпочтении назначения на управленческие должности мужчин, а не женщин.

Причина та же – стереотипное суждение о различных возможностях полов, что в действительности не соответствует истине и является классическим проявлением сексизма.

В целом, вышеуказанные законопроекты, безусловно, должны быть приняты парламентариями, поскольку повсеместное проявление сексизма, которое позволяют себе не только рядовые граждане, но и публичные личности и даже политики, — это стыд и позор для европейского государства в 21 веке.

Но данная инициатива должна стать лишь ступенью к полному искоренению этого явления путем модернизации дошкольного и школьного образования,внедрению законодательных инициатив, направленных на стимуляцию работодателей к инертному отношению к полу соискателя. Например, перенимая успешный опыт других стран в поощрении такого понятия как «чайлдфрендли».

Владимир Пищида, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine

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