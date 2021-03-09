Ярослава Лаган

В Украине обсуждаются новые запреты на сексизм и дискриминацию в рекламе. Сейчас Закон Украины "О рекламе" уже содержит запрет на размещение дискриминационных (в том числе, по признаку пола) утверждений. Кроме того, реклама не должна содержать информацию или изображения, которые нарушают этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегают правилами приличия. Именно на эти нормы ссылаются специалисты Госпродпотребслужбы по делам о привлечении рекламодателей к ответственности за дискриминационную рекламу.

Штрафы незначительного размера часто не останавливают рекламодателей в намерениях разместить провокационные рекламные материалы

В ведомстве сообщают, что с 2018 по 2020 год Госпродпотребслужба выявила 390 случаев распространения дискриминационной рекламы, в 302 из них авторы рекламы получили штрафы на общую сумму более 3,5 млн грн.

Немного? Вероятно, что да, учитывая, масштабы дискриминационной рекламы как явления.

Штрафы незначительного размера часто не останавливают рекламодателей в намерениях разместить провокационные рекламные материалы. Решение о наложении штрафов нередко успешно обжалуются рекламодателями в судах, ведь понятие этических и гуманистических норм в законодательстве является оценочным, а нарушение рекламой этических норм подлежит доказыванию и может подтверждаться (или нет) соответствующими экспертными заключениями.

Что для повышения эффективности противодействия дискриминационной рекламе предлагает новый законопроект №3427, который депутаты поддержали в первом чтении?

Инициативы расширят возможности общественного контроля за неэтичной рекламой

Во-первых, предлагается повысить штрафы для рекламодателей за несоблюдение законодательных требований к рекламе (любой, не только дискриминационной), предусмотреть возможность решением суда обязать публично опровергнуть дискриминационную рекламу. Предлагается также предоставить право объединениям граждан обращаться в суд с иском в интересах потребителей рекламы. Эти инициативы расширят возможности общественного контроля за неэтичной рекламой.

Во-вторых, предложено закрепить законодательное определение понятий «дискриминационная реклама» и «дискриминационная реклама по признаку пола». Дискриминационной рекламой по признаку предлагается определить рекламу, которая, например, содержит утверждение, изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или иного вида превосходстве одного пола над другим, о стереотипности роли мужчины и женщины, что ограничивает свободу жизненного выбора человека, унижает достоинство человека по признаку пола, демонстрирует насилие по признаку пола, содержит изображения тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта, намеки на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способа его потребления.

Главная предпосылка для победы над трэш-контентом в рекламном поле – это однозначная нетерпимость самого общества к неэтичной и дискриминационной рекламе

Предложенное определение перечисляет немало признаков рекламы, дискриминационной по признаку пола, однако все равно большинство из этих признаков являются оценочными. Но это не удивительно, поскольку во многом наличие дискриминации в рекламе прежде всего зависит от контекста: одни и те же образы в разном контексте могут иметь различную смысловую нагрузку. Перечислить и закрепить в законодательстве все признаки дискриминационной рекламы невозможно, да и ненужно. Ведь в случае обжалования рекламодателем штрафа, вопрос о наличии в рекламе дискриминации все равно будет решаться судом после исследования всех представленных доказательств.

Такие законодательные изменения являются заявлением государства о несоответствии неэтичной рекламы ценностям демократического общества, что, бесспорно, важно. Однако главная предпосылка для победы над трэш-контентом в рекламном поле – это однозначная нетерпимость самого общества к неэтичной и дискриминационной рекламе. Это действует на рекламодателей эффективнее ужесточения штрафных санкций.

Ярослава Лаган, адвокат, старший юрист ADER HABER Law Firm

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram