По словам мэра Игоря Терехова, 17 и 18 августа стали одними из самых тяжелых для Харькова с начала войны.

Сегодня в Харькове объявлен День траура по погибшим.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Дорогие харьковчане! Сегодня в Харькове – День траура. Вечер 17 августа и утро 18 августа стали одними из самых тяжелых для Харькова с начала войны. Погибли люди, много раненых, в том числе – дети. Думаю, было бы правильным сегодня вспомнить всех, чьи жизни унесла война, всех, кто погиб в стенах своего дома, на улицах родного города, на поле боя. Их будут вспоминать с теплом и любовью. Заплатив страшную цену, мы станем сильнее, а вражеские ракеты - станут грудой ржавчины, которая разъест своих же создателей. Мира Украине и сил каждой украинской семье! Вечная память погибшим", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в результате обстрела российскими захватчиками трехэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова, по последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 ранены, в том числе 11-летний ребенок.

Кроме того, 18 августа около 4:30 враг осуществил пуски еще 8 ракет из российского города Белгород в направлении Харькова. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, произошли пожары. В частности, в Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. Сообщалось о двух погибших людях, 18 - получили ранения, в том числе двое детей.

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