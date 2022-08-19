Враг нанес удары возле Яворского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.

На Харьковском направлении россияне обстреливали населенные пункты с самолетов и вертолетов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Милова, Дуванка, Гусаровка и Прудянка.

"Нанес удары с самолетов и вертолетов возле Яворского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана", - добавили в ведомстве.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без изменений. Враг обстрелял из артиллерии населенный пункт Павловка Сумской области.

Как сообщал УНИАН, 17 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Удар пришелся по общежитию.

18 августа около 4:30 враг совершил пуски еще 8 ракет из российского города Белгород в направлении Харьковской области. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, произошли пожары. В частности, в Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. Сообщалось о двух погибших людях, 18 - получили ранения, в том числе двое детей.

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