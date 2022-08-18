Российские оккупанты попали в помещение общежития.

Вследствие утренних ракетных ударов по Харькову погиб один человек и восемнадцать получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

"Российские оккупанты утром попали в помещение общежития, что в Слободском районе Харькова. В настоящее время 18 раненых, 2 из них - дети. 1 человек погиб. Терроризм русских не имеет границ!" - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 18 августа под утро российские захватчики нанесли минимум 5 ракетных ударов по Харькову.

Вчера, 17 августа, оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Удар пришелся на общежитие. Сообщалось о 7 погибших.

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Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. После безуспешных наступлений российские войска были вынуждены отойти на целом ряде направлений.

Враг отошел в направлении Николаевка – Выемка, на Бахмутском Авдеевском направлениях.

На Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ перешли к обороне.

Вместе с тем оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Украине. Ночью и утром под удар противника попал Харьков. В настоящее время число раненых в результате утренней атаки составило 18 человек, в том числе один ребенок.

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