Схему незаконной переправки через государственную границу мужчин, подлежащих мобилизации в военное время, организовал киевлянин.

СБУ поймала преступника, который помог около 20 украинским призывникам бежать за границу.

Схему незаконной переправки через государственную границу мужчин, подлежащих мобилизации в военное время, организовал киевлянин.

Следствием установлено, что злоумышленник обеспечивал своих "клиентов" полным пакетом поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами относительно обучения в иностранных высших учебных заведениях. Это стоило 3,5 тысячи долларов с человека.

По оперативной информации, его услугами воспользовались почти два десятка граждан. Сейчас их личности установлены, в отношении их будет принято решение соответствующими правоохранительными органами.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения задатка - $1500. После этого дельца задержали в Киеве при передаче полного пакета поддельных документов.

В ходе обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности. Злоумышленнику сообщено о подозрении.

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