Представители украинского "филиала" перечисляли часть прибыли в федеральный бюджет России.

СБУ заблокировала деятельность столичной компании, которая входила в структуру "Газпром нефти".

Как сообщил пресс-центр СБУ, предприятие входило в структуру кремлевского монополиста "Газпром нефть", владельцы которого принадлежат к ближайшему окружению высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

"Установлено, что представители украинского "филиала" перечисляли часть прибыли в федеральный бюджет России, из которого страна-агрессор брала средства для подготовки и осуществления полномасштабного вторжения на территорию нашего государства. По данным следствия, руководители столичного предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, которые применяют для техобслуживания транспортных агрегатов", - говорится в сообщении.

Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили более 27 тонн российских масел, которые находились в емкостях с маркировкой российской корпорации. Стоимость изъятой продукции составляет почти 10 млн грн.

По информации Службы безопасности, весь конфискованный товар будет передан на нужды ВСУ.

"Газпром нефть":

"Газпром нефть" — российская нефтяная компания. Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

Входит в число российских лидеров по объёмам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности.

Основным владельцем "Газпром нефти" является российская газовая компания "Газпром", которая контролирует 95,68 % акций компании, остальные 4,32 % находятся в свободном обращении.

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