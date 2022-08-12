Этот оккупант входил в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Служба безопасности установила личность еще одного военного преступника из РФ, который совершал зверства против мирных людей во время временной оккупации одного из поселков Киевской области, среди пострадавших от его действий были несовершеннолетние дети.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) Росгвардии в Чеченской Республике "Ахмат" – Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова.

"В начале марта, находясь на территории поселка Бабинцы Бучанского района, захватчик вместе со своими подчиненными ворвался в один из местных частных домов и похитил подростка. Под дулом пистолета и приставляя нож к голове, захватчики требовали от него информацию о расположении украинских войск. Когда пытки не дали "желаемого результата", парня посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательства, применяя насилие и угрозы физической расправы. После освобождения Киевской области злоумышленник сбежал на территорию РФ, где скрывается от правосудия", - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 ("нарушение законов и обычаев войны") Уголовного кодекса.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения оккупанта к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 29 июля СБУ идентифицировала еще четырех российских военных, которые совершали зверства во время оккупации Бучи Киевской области. В частности, они жестко пытали местную семью.

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