Офицер СБУ требовал 250 тысяч долларов за неразглашение данных о смерти нардепа

Преступники требовали деньги за возможное неразглашении сведений относительно обстоятельств гибели народного депутата.

Сегодня разоблачили участников организованной группы под руководством заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Одесской области на вымогательстве 250 тысяч. долларов у предпринимателя.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которой требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс. долларов за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от дачи средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками», - говорится в сообщении.

Подполковнику СБУ объявили о подозрении (ч. 4 ст. 189 УК Украины), в суд готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

По данным ОГ, в настоящее время продолжаются обыски по местам жительства фигурантов и в помещении УСБУ в Одесской области с целью выявления и изъятия вещей и документов, имеющих доказательственное значение в уголовном производстве. Уже обнаружено и изъято несколько единиц предметов, похожих на оружие и боеприпасы, как возможное орудие преступления. Также устанавливаются другие причастные к совершению преступления лица.

Ранее экс-глава Кировоградской ОГА, который попался на вымогательстве взятки, взяли под стражу.

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