По данным СБУ, фигурант публиковал прокремлевские сообщения на собственных Телеграм - и Ютуб-каналах с общей аудиторией более 140 тыс. пользователей.

Служба безопасности Украины сообщило о подозрении приспешнику Виктора Медведчука, бывшему ведущему его телеканалов Максиму Гольдарбу за оправдание агрессии Российской Федерации и сотрудничество с агрессором. Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

В частности, Служба безопасности собрала доказательную базу противоправной деятельности на коллаборанта Максима Гольдарба - экс-ведущего телеканалов Медведчука и лидера запрещенной в Украине политической партии "Союз левых сил".

"В начале полномасштабного вторжения России он бежал из Киева и публично поддержал вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, фигурант публиковал прокремлевские сообщения на собственных Телеграм - и Ютуб-каналах с общей аудиторией более 140 тыс. пользователей.

"В этих материалах Гольдарб распространял фейковую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и дезинформировал относительно внутренней обстановки в нашем государстве. Кроме того, он распространял выдуманные им "инсайды" о якобы "планах" нескольких европейских стран "аннексировать" территорию на западе Украины", - сказано в сообщении.

Также он неоднократно участвовал в "телемостах" с российскими пропагандистами, которые готовили постановочные сюжеты для телеканалов временно оккупированного Крыма и ток-шоу страны-агрессора.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта.

На основании собранных доказательств Гольдарбу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры для установления его местонахождения и привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Дела против журналистов Медведчука

12 октября прокремлевской пропагандистке Диане Панченко, которая способствует вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщено о подозрении в государственной измене.

Отмечается, что Панченко после работы на подсанкционных телеканалах Медведчука выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

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