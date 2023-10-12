Служба безопасности задокументировала новые преступления прокремлевской пропагандистки.

Прокремлевской пропагандистке Диане Панченко, которая способствует вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщено о подозрении в государственной измене.

Согласно информации Службы безопасности Украины, задокументированы новые преступления экс-ведущей телеканалов Виктора Медведчука. Отмечается, что Панченко после работы на подсанкционных телеканалах Медведчука выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

"С октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из Москвы способствует военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины. В частности, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам", - сообщает СБУ.

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Обращается внимание, что такие материалы Панченко систематически выкладывает на собственном ютуб-канале, который насчитывает почти 1 млн пользователей. Кроме того, пропагандистские "сюжеты" и "публикации" Панченко "разгоняет" через сеть прокремлевских телеграмм-каналов. На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Поскольку Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры для ее привлечения к ответственности.

В СБУ напомнили, что в январе этого года ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Что известно о Диане Панченко

Летом 2022 года журналистка выехала на временно оккупированную территорию Донецкой области, а уже зимой обнародовала в сети снимок возле знака "Донецк".

В январе этого года в Украине открыли уголовное производство из-за ее поездки в оккупированные Донецк и Мариуполь для съемок "репортажа".

Впоследствии стало известно, что Панченко объявили о подозрении по статье 436-2 "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников " Уголовного кодекса Украины.

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