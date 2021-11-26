Сообщается, что участники учений задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты.

В Житомирской области вблизи государственной границы с Беларусью силовики провели многоэтапные учения по противодействию нелегальной миграции.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Силовики отработали алгоритмы совместных действий относительно возможных попыток "прорыва" нелегалов к нашему государству. Для выявления и фиксации соответствующих правонарушений" участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия проводили в условиях, максимально приближенных к реальным.

"По легенде учений, несколько групп иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу. В ходе тренировок правоохранители нейтрализовали попытки нелегального перемещения "мигрантов" на территорию Украины", - добавили в СБУ.

Читайте такжеВ МВД рассказали о ходе спецоперации на границе с Беларусью (видео)Кроме того, проведены фильтрационные мероприятия среди задержанных "злоумышленников" для выявления предполагаемых террористов.

В специальных учениях принимали участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина установила дополнительные посты на границе с Беларусью и отслеживает ситуацию с неба.

Ситуация на границе с Беларусью: что известно

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина приняла решение усилить охрану границы в связи с этой ситуацией.

24 ноября Кабмин выделил 175 миллионов гривень для усиления охранных мероприятий на границе с Беларусью

Автор: Светлана Макринская