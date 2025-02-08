У пользователей приложения возникли проблемы с авторизацией и доступом к собственным электронным документам.

В мобильном приложении Резерв+ произошел сбой в работе, пользователи не могут получить доступ к электронным документам в нем. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны.

В ведомстве говорят, что проблема возникла с технологией BankID, которая подтверждает личность пользователя через банк, в котором человек имеет счет.

Тем, кто все же смог получить доступ к электронному документу, в Минобороны посоветовали сохранить военный документ непосредственно на смартфон в виде pdf-файла. Тем, кто получил электронное направление на ВВК, советуют сделать скриншот.

Видео дня

"Если подали запрос на отсрочку или направление на ВВК, пожалуйста, подождите. Также отмечаем, что люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты, аспиранты, докторанты могут больше не подавать запрос на продление отсрочки в Резерв+, документ в приложении обновится автоматически", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве заверили, что вместе с командой BankID работают над устранением проблемы.

Электронное государство: последние новости

Как писал УНИАН, в Минцифры анонсировали новые услуги и сервисы, которые вскоре запустят в "Дії". В частности планируется интегрировать на портале искусственный интеллект, расширить сервисы для водителей, цифровизировать услуги, которые связаны со смертью и прочее.

Также мы рассказывали, что в "Резерв+" запустили автоматическое продление отсрочки для людей с инвалидностью и соискателей образования. В будущем услуга будет доступна и для многодетных родителей.

Вас также могут заинтересовать новости: