Иран до сих пор не ответил на ноту Украины по делу сбитого самолета МАУ – МИД

Во внешнеполитическом ведомстве Украины считают, что "хорошим жестом" была бы передача Киеву "черных ящиков" с самолета.

Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу украинского самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS 752, который сбили около Тегерана в январе.

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Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин Радио Свобода.

"Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", - отметил Енин.

Он считает, что "хорошим жестом" была бы передача Украине "черных ящиков" с самолета.

Заместитель министра заверил, что Украина не будет задерживать переговоры с Ираном.

"Я уверен, что до момента получения письменного ответа от Ирана на нашу январскую ноту президент уже создаст делегацию Украины. Задержки относительно начала переговоров от Украины не будет", - заявил Енин.

Он добавил, что требование украинской стороны к Ирану простое: "Как техническое, так и уголовное расследование должны соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности".

"Поэтому наши следственные органы и органы прокуратуры постоянно направляют запросы об оказании правовой помощи своим иранским коллегам. Когда завершать следствие, будет зависеть от прокуратуры, которая является независимой согласно Конституции", - отметил Енин.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами в деле о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Зарифе заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зарифе провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе МИД, Зарифе заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования сбития украинского авиалайнера.

В МИД Украины не исключают возможности подачи иска в Международный суд ООН против Ирана из-за сбития самолета МАУ.

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