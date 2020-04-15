Переговоры с Ираном относительно привлечения к ответственности виновных в сбитии самолета МАУ продолжаются - Кулеба

Глава МИД прокомментировал сообщения СМИ о предложении Ирана до Украины отказаться от права обращаться в суды в деле сбития самолета.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Ираном о получении «черных ящиков» и привлечении к ответственности виновных в сбитии самолета «Международных авиалиний Украины» продолжаются.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

«Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения «черных ящиков». Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности в соответствии с нормами международного права», - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, по информации иранской службы Радио Свобода (Радио Фарда), Иран предложил Украине подписать меморандум о взаимопонимании по делу о сбитии иранскими военными самолета МАУ, который обязывает Киев и семьи погибших отказаться от права подавать в суды. Тегеран настаивает на том, чтобы Украина и семьи погибших согласились с «человеческой ошибкой» как причиной катастрофы.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.