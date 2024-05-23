Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова".

Общая сумма, которую бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям, увеличилась до 9 млрд грн (более $258 млн) за 27 месяцев полномасштабного вторжения.

Главные направления помощи - поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, громад и защитников Мариуполя.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Силовые подразделения со всей страны систематически получают амуницию, автомобили, кареты скорой помощи для военных медиков, подземные укрытия и противоминные тралы нашего собственного производства и разработки, дроны, тепловизоры, средства РЭБ, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, бронежилеты из нашей стали, аптечки и турникеты, топливо и другие необходимые вещи.

Видео дня

Дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали". Защитникам и их семьям оказывается помощь по семи программам. В частности, в ноябре прошлого года стартовала программа "Дома", благодаря которой защитники и защитницы города с I и II группы инвалидности получат собственное жилье. В течение 2024 года запланировано приобрести 100 квартир.

Системная гуманитарная помощь от бизнесов и проектов Рината Ахметова предоставляется мирным украинцам в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах. Люди получают продукты, бытовые вещи, лекарства, средства гигиены и т.д.

Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн продуктовых наборов с 2014 года. Открыл новые проекты по помощи в реабилитации детей и взрослых, пострадавших от обстрелов. Предоставляет обогреватели, помощь в обустройстве общежитий для мариупольцев в г. Днепр.

ФК "Шахтер" оказывает помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и жителям регионов, пострадавших от войны. Клуб организовал и покрыл все расходы на лечение в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. Взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне, бойца и фаната "Шахтера" Евгения Ларченко в Израиле, помогает с реабилитацией брату своего игрока - бойцу ВСУ Богдану Кушу. 22 млн грн дохода от товарищеского матча с "Тоттенхэмом" клуб направит на проекты поддержки и помощи украинцам, пострадавшим в результате войны. Кроме того, всего с начала года на помощь военным, мирным жителям и детям клуб направил более 9 млн грн.