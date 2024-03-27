Буданов отметил, что с помощью Telegram можно влиять на людей, находящихся на временно оккупированных территориях Украины.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что мессенджер Telegram, в отношении которого планируют ввести ограничения, однозначно является проблемой с точки зрения национальной безопасности, но при этом его можно использовать в пользу Украины.

Он считает, что с помощью Telegram можно влиять на людей, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Самое интересное - это Telegram, все его читают. Он во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее как-то работает", - сказал Буданов.

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По его мнению, мессенджер несет и серьезные опасности.

"Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же, я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", - пояснил он.

Разговоры об ограничении Telegram в Украине - детали

В понедельник, 25 марта, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11115 по регулированию деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram. В пояснительной записке указано, что некоторые платформы совместного доступа к информации имеют многомиллионную аудиторию в Украине.

Законопроект о регулировании Telegram не касается владельцев каналов. Об этом сказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий.

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