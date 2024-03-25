По словам Княжицкого, при регистрации лица в приложении есть риск в дальнейшем слежения за ним российской ФСБ.

Законопроект о регулировании Telegram не касается владельцев каналов. Об этом в комментарии Новости.LIVE сказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий.

По его словам, при регистрации лица в приложении есть риск в дальнейшем слежения за ним российской ФСБ.

"На самом деле этот законопроект регулирует все социальные сети, которые передают информацию - то есть, которые имеют новостные блоки", - уточнил нардеп.

Он подчеркнул, что есть и другие соцсети - такие, как Viber и WhatsApp, - которые тоже имеют новостные ленты, "но они зарегистрированы в европейских странах".

"Это касается прежде всего тех, кто не соответствует европейскому акту о диджитализации. Это касается тех сетей, которые в Европе не зарегистрированы. Очевидно, украинское государство должно знать, кто является их владельцем", - сказал Княжицкий.

Он подчеркнул, что проект закона не будет касаться владельцев Telegram-каналов.

"Это касается самой сети "Telegram". Потому что когда вы там регистрируетесь и даете разрешение смартфону предоставить им список ваших контактов, а затем ваше местонахождение - то российская ФСБ может следить за вами по всему миру. Мы должны сделать все, чтобы обезопасить кибербезопасность в стране", - резюмировал парламентарий.

Законопроект об ограничениях для Telegram в Украине

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект с ограничениями для Telegram. Документ, в частности, предусматривает выделение провайдеров платформ совместного доступа к информации как отдельных субъектов в сфере медиа.

Кроме того, ключевым отличием платформ совместного доступа, через которые распространяется массовая информация, является наличие на них страниц (учетных записей, каналов и т.д.).

Ранее в ВР дали оценку запрету Telegram. Администрация соцсети пока отказывается идти на контакт с украинскими властями. По словам председателя комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, в условиях распространения российской пропаганды "логичным" выглядит блокировка мессенджера.

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