На данный момент удалось вернуть в Украину 307 украинских детей.

С оккупированных Россией территорий Украины удалось вернуть восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как рассказал омбудсман в Telegram, в конце февраля в Офис Уполномоченного поступило обращение о возвращении ребенка, который находится на временно оккупированной Россией территории.

"За несколько дней при содействии и работе работников Офиса омбудсмана Сашу встретила бабушка. Сейчас мальчик – в Украине", – рассказал уполномоченный.

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Он добавил, что, по данным Национального информационного бюро, на данный момент удалось вернуть в Украину 307 украинских детей.

"Работаем для того, чтобы вернуть домой каждого украинца", – подчеркнул Лубинец.

Возвращение депортированных в РФ украинских детей

24 февраля советник – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила, что идентифицировано 16 тыс. 221 ребенка, которого оккупанты незаконно принудительно вывезли с территории Украины. В то же время реальное количество насильно вывезенных украинских детей достигает сотен тысяч.

В начале февраля 2023 года удалось вернуть еще двух маленьких украинцев, которых депортировали в Россию. Сестричек из Луганской области россияне вывезли в Рязань. В то же время в январе удалось вернуть в Украину 125 украинских детей, которых вывезли в РФ.

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