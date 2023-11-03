Для выезда за границу во время отпуска военнослужащий должен иметь уважительную причину, отметили специалисты.

В Украине выезд мужчин за границу ограничен, и в нашем законодательстве не прописан механизм предоставления прямого разрешения на то, чтобы военные во время отпуска могли выехать за пределы Родины.

Вопрос выезда военнослужащих, находящихся в отпуске, обычно решается в индивидуальном порядке, сообщили юристы Ростислав Соботник и Виталий Гуренко "УП.Життя". По данным экспертов, воин должен подать командованию рапорт на отпуск, в котором необходимо указать, что у него для выезда за границу есть обоснованные причины, и это нужно подтвердить.

"Например, если его жена и дети в другой стране. Тогда военный должен подать свидетельства о браке и рождении ребенка, а также документы, доказывающие пребывание семьи за границей", - отметили юристы.

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Они добавили, что именно на основании документов командир воинской части должен принять решение, разрешить или нет военному такой отпуск. В случае принятия, решение о предоставлении отпуска закрепляют в соответствующем приказе, а также в отпускном билете бойца указывают срок отпуска, и есть пометка, что ему разрешено покидать Украину.

Эксперты подчеркнули - нет гарантий того, что пограничники даже с такими документами позволят военному выехать с территории государства.

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После того, как российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля 2022 года, выезд за границу мужчинам призывного возраста был ограничен.

В нашем государстве объявлено военное положение и мобилизация, и в ряды армии могут попасть мужчины в возрасте 18-60 лет, которые по состоянию здоровья способны проходить службу.

В Верховной Раде предложили разрешить выезд из Украины военнообязанным мужчинам при ряде условий, в частности, при наличии письменного согласования выезда от военкомата или документа об обучении в зарубежном университете.

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