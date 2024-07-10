К сожалению, медицинские проблемы могут заставить военнослужащих прекратить свою службу в Вооруженных Силах Украины. В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе и медицинском осмотре в ВСУ, установлен перечень болезней, которые могут быть основанием для увольнения со службы. Об этом пишет адвокатское объединение Бачинский и партнеры.
По данным юристов, этот перечень обеспечивает здоровье и безопасность военнослужащих, которые даже при лучших усилиях не могут выполнять свои служебные обязанности из-за болезней или медицинских проблем.
Список возможных заболеваний
- Сердечно-сосудистой системы, вызывающие нарушения функций сердца и/или кровообращения, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- Заболевания органов дыхания и внутренней секреции, вызывающие нарушение их функций, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- Заболевания нервной системы, вызывающие нарушение координации движений, эпилептические припадки, церебральный инсульт, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- Заболевания зрительной системы, вызывающие нарушения зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- Заболевания органов пищеварения, вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, которые не поддаются медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающие нарушение состава крови и ее функционирования, которые не поддаются медикаментозному лечению.
- Хронические острые заболевания, вызывающие значительные ограничения физической активности, которые не поддаются медикаментозному лечению.
Юристы также пояснили, что решение об увольнении принимается после проведения ВВК и медицинского осмотра.
"В случае увольнения со службы, военнослужащий имеет право на компенсацию в соответствии с законодательством", - добавляют специалисты.
Мобилизация в Украине - что нужно знать
Ранее юристы рассказали, могут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы.
Также эксперт рассказала, кто из педагогов имеет право на отсрочку от мобилизации.
Напомним, спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что сейчас военнообязанные украинцы должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год.