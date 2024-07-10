В случае увольнения со службы, военнослужащий имеет право на компенсацию.

К сожалению, медицинские проблемы могут заставить военнослужащих прекратить свою службу в Вооруженных Силах Украины. В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе и медицинском осмотре в ВСУ, установлен перечень болезней, которые могут быть основанием для увольнения со службы. Об этом пишет адвокатское объединение Бачинский и партнеры.

По данным юристов, этот перечень обеспечивает здоровье и безопасность военнослужащих, которые даже при лучших усилиях не могут выполнять свои служебные обязанности из-за болезней или медицинских проблем.

Список возможных заболеваний

Сердечно-сосудистой системы, вызывающие нарушения функций сердца и/или кровообращения, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Заболевания органов дыхания и внутренней секреции, вызывающие нарушение их функций, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Заболевания нервной системы, вызывающие нарушение координации движений, эпилептические припадки, церебральный инсульт, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Заболевания зрительной системы, вызывающие нарушения зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Заболевания органов пищеварения, вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, которые не поддаются медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающие нарушение состава крови и ее функционирования, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Хронические острые заболевания, вызывающие значительные ограничения физической активности, которые не поддаются медикаментозному лечению.

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Юристы также пояснили, что решение об увольнении принимается после проведения ВВК и медицинского осмотра.

"В случае увольнения со службы, военнослужащий имеет право на компенсацию в соответствии с законодательством", - добавляют специалисты.

Мобилизация в Украине - что нужно знать

Ранее юристы рассказали, могут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы.

Также эксперт рассказала, кто из педагогов имеет право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что сейчас военнообязанные украинцы должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год.

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