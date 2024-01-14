Пока эта идея согласована на уровне устных договоренностей, текст законопроекта еще не готов.

Новая редакция законопроекта о мобилизации будет содержать перечень конкретных заболеваний, из-за которых человек не может быть мобилизован. От старой системы с группами инвалидности откажутся. Об этом сказала в эфире телемарафона народный депутат Елена Мошенец.

Она отметила, что пока есть только устные договоренности по новому тексту законопроекта, но выразила надежду, что именно это будет в основе нового проекта.

"По крайней мере на вчерашний вечер он не был зарегистрирован, хотя уже на следующей неделе мы как перламентари очень хотим его видеть в комитетах и в сессионном зале по крайней мере на первом чтении", - отметила нардеп.

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По словам Мошенец, при работе над новой редакцией законопроекта, огромное внимание было уделено вопросу людей с инвалидностью.

"Как по мне, были очень существенные сдвиги, потому что последний вариант (закопроекта), о котором я слышала, предусматривает не группы инвалидности, а определенные конкретные заболевания, которые дадут возможность иметь или отсрочку от мобилизации, или не быть мобилизованным. Это касается не только самих военнообязанных, но и членов их семей", - сказала она.

Необходимость этих новаций Мошенец объяснила тем, что, например, третья группа инвалидности включает различные заболевания, некоторые из которых позволяют выполнять определенные военные обязанности. Хотя есть и такие болезни, с которыми ни в коем случае нельзя идти в армию, например, с туберкулезом.

"Каждый, кто попадает на защиту Украины, независимо, будет ли это тыл, или более передовые линии, там не должно создаваться проблем из-за того, что человек имеет те или иные заболевания, которые требуют постоянного лечения. И это будет учтено. Точно, что над этим работает профильное министерство", - отметила нардеп.

Также она прокомментировала возможность привлечения к защите Украины заключенных. По словам Мошенец, должны быть разработаны критерии отбора заключенных к службе в войске.

"Касательно этого вопроса и информация, которая мне известна последняя, должны быть разработаны критерии. И действительно, среди заключенных будут отобраны для того, чтобы защищать страну... многие из них говорят, что готовы. Но это сложный вопрос, потому что с ними очень сложно работать, они очень часто говорят одно, а происходит на практике другое. С другой стороны надо сделать отбор. И если эти люди действительно могут защищать, то конечно нам нужны те, кто могут помочь нашим защитникам", - прокомментировала Мошенец.

Она прогнозирует, что голосование в первом чтении за новый законопрект по мобилизации может состояться уже в ближайшую неделю.

"Все будет очень быстро. Скорее всего, первое чтение проекта может выйти уже на следующей неделе. Мы уже запланировали комитет, потому что все слышали, что будто этот документ уже есть. Далее он идет по всем соответствующим процедурам", - сказала она.

Нардеп отметила, что все комитеты Верховной Рады уже готовы рассмотреть текст нового проекта и передать на голосование в сессионный зал.

"Я надеюсь, что это произойдет на следующей неделе", - резюмировала Мошенец.

Усиление мобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивал, что пригодность к службе в армии не должна определяться группой инвалидности, а понятие "ограниченно годный" вообще нужно убрать из законодательства. Заключение о пригодности должна делать непосредственно военно-врачебная комиссия.

19 декабря Владимир Зеленский во время большой итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Позже глава Минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что большое количество людей армии нашего государства нужно, чтобы серьезно усилить линию соприкосновения с российскими оккупантами, длина которой составляет более трех тысяч километров.

В Верховной Раде Украины были зарегистрированы 5 законопроектов, касающихся мобилизации. Один из них, основной, был внесен Кабинетом Министров Украины 25 декабря 2022 года в Верховную Раду (№10378), а четыре альтернативных - народными депутатами.

11 января руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что по результатам совещания с участием руководителей парламента и фракций законопроект о мобилизации (№10378) возвращается инициатору – Кабинету министров Украины. Он отметил, что правительству одновременно передаются предложения наработанные на комитете ВРУ к законопроекту и в рабочих группах.

По словам Арахамии, не все нормы законопроекта могут быть поддержаны, какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не являются оптимально сформулированы. Поэтому по результатам совещания законопроект возвращается инициатору.

В тот же день в Министерстве обороны Украины заявили, что уже подготовили новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Отмечалось, что проект готов для внесения на согласование правительства в ближайшее время. Предыдущую редакцию законопроекта отозвали.

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