Люди с инвалидностью могут воевать только при одном условии.

Военная служба является обязанностью для граждан, достигших призывного возраста и не имеющих права на отсрочку от призыва. Однако лица с инвалидностью имеют отсрочку от мобилизации независимо от группы инвалидности, сообщили в адвокатском объединении Бачинский и партнеры.

"Основания для отсрочки от призыва на период мобилизации перечислены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно этой статье не подлежат призыву, а следовательно имеют отсрочку от мобилизации лица, которые признаны инвалидами. Группа инвалидности в статье не указывается, а потому инвалиды третьей группы не подлежат мобилизации в 2024 году", - пояснили юристы.

В то же время там отметили, что основанием для установления III группы инвалидности являются стойкие, умеренной тяжести функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеванием, последствиями травм или врожденными пороками, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности лица, в том числе его трудоспособности, но требуют социальной помощи и социальной защиты.

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Согласно новому закону о мобилизации, люди с инвалидностью могут нести военную службу только по собственному желанию.

"Люди с инвалидностью I, II и III групп освобождаются от военной службы, но могут пойти служить, если у них появится такое желание, по контракту. То есть, мобилизация людей с инвалидностью III группы не происходит", - разъяснили специалисты.

Мобилизация в Украине - что нужно знать

Ранее УНИАН писал, кто из педагогов имеет право на отсрочку от мобилизации. По данным юристов, это возможно при двух условиях.

Также УНИАН сообщал, сколько раз в год нужно проходить ВВК во время военного положения. Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что сейчас военнообязанные украинцы должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год.

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