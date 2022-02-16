Государственный флаг Украины подняли на всех админзданиях парламента.

Сегодня, 16 февраля, Украина празднует День единения. Праздник отметили и в Верховной Раде.

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале парламента.

Сегодняшнее пленарное заседание председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук начал с объявления о том, что 16 февраля в соответствии с Указом Президента Украины объявлено Днем единения.

В этот день государственный флаг Украины поднят на всех административных зданиях Верховной Рады Украины.

Некоторые парламентарии пришли на заседание в вышиванках. Также возле трибуны растянули государственный флаг Украины.

Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины им. Г. Веревки исполнил Гимн Украины.

Кроме этого, парламентарии также поздравили с Днем независимости Литву. Спикер парламента предоставил слово для выступлений заместителю главы Литвы и членам делегации.

Народные депутаты аплодисментами поздравили делегацию и поблагодарили литовских парламентариев за поддержку.

Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения.

"Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильное, как никогда.... Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - отметил он.

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