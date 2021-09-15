Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором напомнила, как якобы "хорошо" было жить в Советском Союзе.
В качестве иллюстрации к своему тексту чиновница использовала фото школьника, пьющего воду из уличного автомата.
Она отметила, что в то время люди не боялись пить воду из уличных автоматов; пользовались многоразовыми стаканами и их не уничтожали вандалы; не покупали воду для дома, а пили из крана".
Также Фиданян напомнила и о низких ценах на продукты, проезд и канцелярию.
Как отреагировали в соцсети на сообщение Елены Фиданян
Пост директора департамента вызвал возмутительную реакцию ее подписчиков, которые напомнили чиновнице об ужасах СССР и призвали уволиться с должности.
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Скандал вокруг Арестовича, назвавшего АТО "курортом для мальчиков"
Накануне экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео, где Арестович заявляет, что АТО - это большой курорт для мальчиков". "Вокруг АТО существует огромный миф и количество мифов о том, что наши ребята страдают, гибнут... АТО - это большой курорт, такой для мальчиков. Большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей и от тещ туда. Жарят мясо и живут, как положено украинскому казаку в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода...", - сказал тогда Арестович.
Позже Арестович отреагировал на видео, опубликованное Аваковым. В частности, заявил, что его слова об АТО, которые он озвучивает на видео, были сказаны в 2016 году. А публикацию видео Аваковым связал с началом политического сезона.
Бывший министр здравоохранения Максим Степанов считает, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович может иметь проблемы с психикой.