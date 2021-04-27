Все они создаются при предоставителях медицинских услуг и оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

С 28 апреля в Украине будут работать 2 тыс. 127 пунктов вакцинации для иммунопрофилактики от COVID-19.

Об этом сообщает портал Министерства здравоохранения Украины относительно вакцинации от коронавирусной болезни.

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Как отмечается, все они создаются при предоставителях медицинских услуг и оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

В настоящее время в пунктах вакцинации начинается вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку можно записаться через семейного врача или регистратуру ближайшего пункта вакцинации, адрес и телефон которого можно найти на сайте о вакцинации от COVID-19. Для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Вакцинация в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Украина получила 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX, и сейчас ее развозят по пунктам вакцинации. Этой вакциной будут прививать приоритетные группы, в частности людей в возрасте 65+, а также тех, кто должен получить вторую дозу уже в мае (через 12 недель после первой прививки).

Вакцина AstraZeneca производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина от SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) идентичны по составу и технологии изготовления. Именно поэтому, если человек получил первую дозу AstraZeneca Covishield, то вторую прививку можно сделать вакциной AstraZeneca-SKBio.

В настоящее время в Украине прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жильцов и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на востоке Украины, людей, старше 65 лет, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Для иммунизации используют вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинация проходит через сеть первичной медицинской помощи и мобильными бригадами по иммунизации.

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Автор: Леся Лещенко