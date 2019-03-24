Голевой триллер в матче Голландия - Германия и другие результаты игр квалификации Евро-2020
В воскресенье состоялись 10 поединков 2-го тура отборочной кампании Евро-2020 по футболу.
В центральном матче дня встречались европейские гранды - Голландия против Германии. Встреча оправдала ожидания футбольных эстетов и по части интриги, и с точки зрения голов. Лучше дуэль начали немцы, которые провели прекрасный первый тайм, в течение которого забили два мяча - отличились Сане и Гнабри.
Сборная Голландии сотворила нечто вроде камбека, отыграв отставание после перерыва - голы на счету де Лигта и Депая. Все решилось на последней, 90-й минуте - после передачи Ройса мяч в сетку голландской сборной отправил Шульц. В итоге победа бундестим - 3:2.
Также сборная Хорватии проиграла на выезде Венгрии (1:2), при этом в составе венгров полный матч провел защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар.
Группа С
Голлания - Германия - 2:3
Северная Ирландия – Беларусь 2:1
Группа Е
Венгрия - Хорватия 2:1
Уэльс - Словакия 1:0
Группа G
Польша – Латвия 2:0
Словения - Македония 1:1
Израиль - Австрия 4:2
Группа I
Кипр – Бельгия 0:2
Сан-Марино - Шотландия 0:2
Казахстан - Россия 0:4