Сейчас малыши в реанимации, потому что родились раньше нужного срока.

В столице в роддоме № 5 в первый день 2023-го года родилась тройня - Матвей, Богдан и Владислав. Новоиспеченная мамочка Ирина Жаворонок вспоминает, что мальчики рожали под гул самолетов и атаку "Шахедами" на Киев.

Женщина рассказывает, что прожила с первым мужем 18 лет, и детей у них не было. А вот от гражданского мужа теперь у нее тройня, сообщает ТСН.

Ирина поделилась, что с начала беременности находится в Киеве, она ходит в укрытие и свято верит в наших отважных защитников. Она убеждена, что город хорошо защищен.

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Женщине делали кесарево сечение, все трое малышей родились с 2:45 по 2:47 в ночь с 31 декабря на 1 января. Сейчас они в реанимации, потому что родились раньше нужного срока.

"Когда я рожала, то слышала гул самолетов, пролетавших над роддомом №5. Но я верила в наших ребят и ВСУ, их мощную защиту", — призналась Жаворонок.

Рожденные в новогоднюю ночь дети в Украине

В Департаменте здравоохранения КГГА рассказали, что в первый день 2023-го года в роддомах Киева родился 31 ребенок – 12 мальчиков и 19 девочек.

Кроме того, удивительная история в эту новогоднюю ночь произошла в одном из роддомов Днепра. Здесь родился мальчик, который стал единственным ребенком, появившимся на свет на Новый год.

На Закарпатье в ночь на 31 декабря на 1 января родилось 10 младенцев – 7 мальчиков и три девочки. В Тернополе на свет появились четверо малышей. В Николаевской области в этот день стало больше на 12 детей.

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