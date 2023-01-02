Родители новорожденного мальчика спаслись из-под оккупации.

Удивительная история в эту новогоднюю ночь произошла в одном из роддомов Днепра. Здесь родился мальчик, ставший единственным ребенком, появившимся на свет на Новый год.

Как рассказал мэр города Борис Филатов, такое, чтобы в новогоднюю ночь родился только один ребенок, в городе не фиксировали около четверти века.

Мэр Днепра рассказал историю семьи младенца, чьи родители спаслись из-под оккупации Мариуполя.

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"О непреодолимости жизни и настоящем новогоднем чуде, которому все же есть место в нашей жуткой и безумной реальности. Ольга и Николай жили в Мариуполе. Там они имели все – дом, друзей, собственный бизнес. Воспитывали дочь и мечтали о втором ребенке. Строили планы на будущее. Пока туда не пришел "русский мир". Ольга убегала от российских ракет, зная, что у нее под сердцем уже растет новая жизнь. Прошло много долгих недель, прежде чем они выбрались из ада и добрались до Днепра. ... Главная мечта семьи осуществилась именно в Днепре. Сегодня в 01:12 ночи в роддоме Днепра на свет появился Даниил. Здоровый крепкий богатырь, ростом целых 57 см", – написал Филатов.

Рожденные в новогоднюю ночь в Украине

В новогоднюю ночь, несмотря на объявленную по всей стране воздушную тревогу, которая в центральных областях продолжалась до самого утра, в Украине родились десятки младенцев, которых зачали и выносили во время полномасштабной войны.

В частности, на Закарпатье родилось 10 младенцев – семь мальчиков и три девочки. Двое из этих малышей родились в семьях внутренне перемещенных лиц, ранее проживавших в Днепре и Харькове.

В Тернополе 1 января 2023 года родились четверо малышей. А в Черновицкой области 7 малышей (3 девочки и 4 мальчика), мать одного из малышей – из Херсона, но вынуждена была переехать из-за войны.

В Николаевской в этот день области родились 12 детей – 5 девочек и 7 мальчиков. Одна из девочек родилась благодаря онлайн-консультации по Skype.

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