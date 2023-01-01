Акушерка помогала рождению девочки по Скайпу, поскольку "скорая", которую отправили за женщиной, застряла в болоте.

На Николаевщине акушерка помогала рождению девочки по Скайпу.

Историю новогоднего чуда рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Свой пост в соцсети Ким сопроводил фото счастливой мамы и ее новорожденной дочки.

Он рассказал, что вечером 31 декабря в селе Бугское у женщины начались роды. Но "скорая", которую отправили за женщиной, которая должна была рожать, застряла в болоте.

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Подключили акушерку из Новой Одессы, рожали по Скайпу. Пока увольняли машину роженица родила. Около 00.00 на свет появилась девочка. – говорится в посте.

Роды принимала медсестра Бугской больницы Лилия Сухорская, по телефону ее консультировала врач женской консультации Новоодесской ЦРБ Татьяна Любенко, добавил Ким.

Всего в Николаевской области за 1 января уже родились 12 детей – 5 девочек и 7 мальчиков.

Российским террористам не удалось испортить праздник украинцам

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, в новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 45 вражеских дронов-камикадзе Shahed-131/136.

"Испортить праздник украинцам не получилось", – подчеркнули военные.

Накануне, днем 31 декабря 2022 года, Россия запустила по Украине более 20 крылатых ракет, 12 из них были сбиты, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В столице пострадали 22 человека, погиб пожилой мужчина. В Хмельницком госпитализированы 8 мирных жителей, умерла молодая девушка. В Николаеве ранены шесть человек, а трое - госпитализированы. В Запорожье ранения получили четверо гражданских, в частности, девочка и беременная женщина.

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